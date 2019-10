Politie: geen van Drentse gezinsleden lijkt ingeschreven te staan

De bizarre ontdekking bij een boerderij in Ruinerwold: wat weten we tot nu toe?

12:42 Wat speelde zich precies af in de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold? Hier zouden, mogelijk al sinds 2010, zeven mensen afgezonderd in een kleine ruimte hebben gewoond. Naar eigen zeggen vormen zij een gezin: vader en zes kinderen. Maar feiten, hardnekkige geruchten en spookverhalen volgen elkaar in rap tempo op. Wat weten we tot nu toe?