Politie geeft demonstranten geen kans in binnenstad Zwolle

,,U dient de Burgemeester van Roijensingel te verlaten. Doet u dit niet, kunt u worden aangehouden en kan er geweld gebruikt worden”, schalt door de megafoon van een van de vele politieagenten op de singel rond de binnenstad.

Een beetje schamper wordt er op gereageerd. ,,We doen toch helemaal niks? We staan hier alleen maar’’, roept één van de actievoersters. Een bontgekleurde groep betogers staat maandagavond rond half acht lijnrecht tegenover de politie. Een zwarte piet met pepernoten in zijn hand, een man met paarse handpop, een vrouw met een spandoek met de tekst: ‘Unvaccinated Lives Matter’. Terwijl de eerste demonstranten afdruipen en richting station lopen, blijft een deel ook staan. Met veel hoongelach en boegeroep.

Maar na nóg een dringende oproep van de politie geeft de groep toch toe. Ze wandelen af naar het station, waar de stoet uiteindelijk uiteenvalt.

Noodbevel

Zwolle maakte zich vandaag op voor een avond vol geweld. De dag ervoor gingen er flyers rond voor een illegale coronademonstratie in Zwolle. Om die reden, en de explosie aan geweld in andere steden, besloot burgemeester Peter Snijders maandag om een noodbevel af te kondigen en de binnenstad aan te wijzen als ‘veiligheidsrisicogebied’. Daarmee kunnen de burgemeester, politie en justitie stevig ingrijpen wanneer nodig. Het houdt onder andere in dat de politie mensen preventief mag fouilleren. Ook ging een groot deel de horeca uit voorzorg om vier uur al dicht.

Vanwege dat noodbevel blijft het ‘s avonds relatief rustig in de binnenstad. Wie tegen zeven uur de Grote Markt op wil, wordt door agenten weggestuurd. Als je niet weggaat, moet je je identificeren en aantonen dat je een goede reden hebt om in de binnenstad te zijn. Een man wordt op de Grote Markt in een busje gewerkt als hij weigert zijn ID-kaart te laten zien, maar verder zijn er weinig opstootjes. Ook de toegangswegen naar het centrum van de stad worden door de politie nauwlettend in de gaten gehouden. Iedereen die de stad in- of uitgaat, wordt met argusogen aangekeken.

Hier en daar klinkt af en toe een flinke knal van vuurwerk, maar relschoppers met capuchons over het hoofd, zoals bij de avondklokrellen in januari, zijn maandagavond nauwelijks te vinden in de binnenstad. Af en toe rijdt er een auto met gierende banden voorbij om nog wat indruk te maken.

‘Je weet maar nooit’

Rond half negen lijkt de binnenstad van Zwolle weer helemaal in rust hersteld. Geen politiebusjes, geen ME-bus en geen demonstranten. Het is stil op het de Grote Markt. Op het getimmer van twee mannen na. Ze hameren uit voorzorg toch de etalage van JD Sports nog even dicht met houten schotten. ,,Dat wilde de eigenaar graag. Want je weet maar nooit.”

Aanhoudingen

In totaal werden 13 mensen aangehouden in en rond de binnenstad. Dit gebeurde voor verschillende feiten, waar Snijders morgen meer over kan vertellen.

Ook in Drachten is voor vanavond en vannacht een noodverordening afgekondigd. Volgens de politie worden er via sociale media oproepen verspreid om vanavond op verschillende locaties in het noorden van Nederland, waaronder Drachten, te verzamelen. Vooralsnog is het ook daar rustig gebleven.

‘Puur geweld onder het mom van demonstreren’

Afgelopen weekend waren in meerdere steden rellen en werden politieagenten en hulpverleners aangevallen. Er werd door relschoppers onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. In Rotterdam zag de politie zich zelfs genoodzaakt gericht te schieten en vier mensen belandden in het ziekenhuis. Zaterdag en zondag was het vervolgens in meerdere gemeenten verspreid over het land onrustig, waaronder in Roermond, Stein, Groningen, Leeuwarden, Roosendaal en Den Haag.

Volledig scherm Politie stuurt iedereen van de Grote Markt in Zwolle af. © Carmen Kuik Dat was volgens demissionair premier Mark Rutte ‘puur geweld onder het mom van demonstreren’. Hij zei dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen. Rutte zei zich te realiseren dat er ,,in de samenleving veel spanningen zijn omdat ze al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona”. Hij zei het recht op demonstraties altijd te zullen verdedigen, maar ,,ik zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken” tegen politie en ambulancemedewerkers ,,onder het mom van we zijn ontevreden”.

