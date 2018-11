Politie gaat graven naar al 26 jaar vermiste Willeke Dost

Ook vader PS­V-kee­per Zoet en John van den Heuvel Wembley uitgezet

19:04 Tientallen PSV-supporters zijn gisteravond op Wembley tijdens of voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur het stadion uitgezet of is de toegang tot de wedstrijd ontzegd. Engelse kranten roemden gisteren de topsfeer die de Eindhovense fans in het stadion brachten, maar andersom hebben de Nederlanders op Wembley niet veel gastvrijheid ervaren. Met in tientallen gevallen erg zware maatregelen.