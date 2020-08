Politie: Duitse Mazda zeer waarschijnlijk betrokken bij doodrijden meisje Marken

De in beslag genomen grijze Mazda3 is zeer waarschijnlijk betrokken bij het dodelijk ongeval in Zuiderwoude, waarbij op 25 juli de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven kwam. Dit blijkt uit voorlopige onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Het rechercheteam kwam de auto op het spoor naar aanleiding van een grote hoeveelheid tips. De auto werd in Duitsland gevonden en is voorzien van een Duits kenteken. Eerder werd al gemeld dat het ging om een auto met 'witte kentekenplaten’.

Nadat de auto naar Nederland werd gebracht, heeft het NFI onderzoek gedaan. Daarbij zijn sporen op de auto aangetroffen die mogelijk te linken zijn aan het ongeval.

De politie weet wie de eigenaar is van de Mazda3, maar onbekend is nog of deze persoon de bestuurder is geweest ten tijde van het ongeval. De eventuele betrokkenheid van de eigenaar wordt nu door het rechercheteam onderzocht. Ook onderzoekt de recherche wie op het moment van het ongeval de auto heeft bestuurd.

Twee mannen

Tamar werd in de nacht van 25 juli aangereden in Zuiderwoude. Volgens de politie was ze op slag dood. Op camerabeelden is te zien dat de vijfdeurs Mazda de 25ste juli om 03.09 uur ’s nachts een parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op rijdt. Twee mannen stappen uit en inspecteren de voorkant van de auto. Rond 05.30 uur ’s morgens rijdt de auto Marken in.

Het meisje blijkt die fatale avond om 1.00 uur ‘s nachts weggegaan te zijn van haar huis in Marken na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze naar bed moest. Ze pakte haar jas en ging naar buiten. Haar moeder vertelde in Op1 dat ze direct op de fiets haar dochter achterna was gegaan om haar in het dorp te zoeken. Tamar was echter de dijk richting Monnickendam opgegaan.

Volledig scherm De betreffende Mazda. © Politie

Volledig scherm Politie doet onderzoek in de berm op de plek waar het 14-jarige meisje uit Marken is gevonden. © ANP