Politie doet huiszoekingen bij ‘nazi-jongeren’ Urk, man (19) opgepakt voor wapenbezit

Omtzigt deelt in eerste lezing tik uit aan Hoekstra en Rutte

18:59 In de eerste lezing sinds zijn terugkeer in de Tweede Kamer, haalt oud-CDA’er Pieter Omtzigt hard uit naar zijn voormalige partijleider Wopke Hoekstra en naar demissionair premier Mark Rutte. “De beeldvorming gaat boven alles”, zegt Omtzigt in debatcentrum De Balie over “de huidige politieke cultuur die ontstaan is onder premier Rutte”.