Politie deelt foto van uit Pompekliniek ontsnapte TBS’er

Van Zwam onttrok zich vrijdag rond 14.30 uur in Nijmegen aan zijn begeleider tijdens een begeleid fietsverlof. De man is in 2014 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een paar zedendelicten in Breda, Middelbeers en Eindhoven. Hij zocht via internet contact met minderjarigen. Dit resulteerde in ontmoetingen en in twee van die gevallen ook ontucht.

Politieteam

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig de man op te sporen. Daar wordt nu dus de hulp van iedereen in het land bij gezocht.

Recent namen ook al twee tbs’ers van de Pompekliniek de benen. Begin september ontsnapte een man via een raampje van de kliniek. Hij werd twee uur later opgepakt bij zijn vriendin in Groesbeek. Op 13 september ging een tbs’er er op de fiets vandoor. Ook hij was met begeleid verlof. Hij werd nog gezien in Gennep, maar werd later opgepakt op een camping in Zeeland.

Maatregelen

Klinieken in Nederland hebben inmiddels extra maatregelen genomen om ontsnappingen te voorkomen. De Pompekliniek werkt vanaf woensdag met dubbele beveiliging tijdens verlof. In verschillende klinieken start vanaf december ook een proef met enkelbanden, die proef was echter al eerder aangekondigd.