Politie deelt foto van overleden vrouw, onderzoek in woning Apeldoornse nieuwbouwwijk

De vrouw die donderdag aan de rand van het Paleispark van Het Loo bij Apeldoorn dood werd aangetroffen, is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Omdat de identiteit van de vrouw nog niet bekend is, deelt de politie een foto van haar. Bij een woning in Apeldoorn doet de politie onderzoek in verband met de vondst van de vrouw.

Het ontzielde lichaam van de vrouw werd donderdagochtend rond 07.45 uur in een klein bosje gevonden aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. Het is niet duidelijk wie de overleden vrouw is. Daarom wordt deze foto, die door de forensisch rechercheur is gemaakt, gedeeld:

De politie is een grootschalig onderzoek gestart omdat het vermoeden bestaat dat de vrouw elders om het leven is gebracht en op de vindplek is achtergelaten.

De politie doet momenteel onderzoek in een woning aan de Lange Grafte in een rustige nieuwbouwstraat nabij het centrum. Meerdere politiemensen zijn aanwezig, sommigen die naar binnen gaan dragen hoesjes om hun schoenen. Politiewoordvoerder Anne Coenen bevestigt dat het onderzoek verband houdt met de zaak van de vrouw die gisteren dood werd aangetroffen ten noorden van Apeldoorn.

De politie bracht vrijdagochtend een foto van haar naar buiten. Wat de mogelijke rol is van de woning in deze zaak, kan Coenen nog niet zeggen. ,,We hebben na die foto meerdere tips gekregen die we nu allemaal nalopen. Dit onderzoek hoort daar bij.’’

De vrouw heeft mogelijk recent een cosmetische ingreep ondergaan aan haar gezicht. Ze heeft blond/rossig haar en een smal/normaal postuur. Ze wordt rond de 50 jaar geschat.

Dit is haar kleding

De politie hoopt dat iemand weet waar de onbekende vrouw verbleef of pasgeleden ergens is gezien. Daarom deelt de politie ook foto's van kleding van de vrouw:

Volledig scherm © Politie

Volledig scherm © Politie

Volledig scherm © Politie

Volledig scherm © Poltie

Volop vragen

Vragen zijn er nog volop voor de politie. Donderdag werd er door de recherche de hele dag onderzoek gedaan in de omgeving van de vindplek. Er werd onder meer een drone ingezet om een zo breed mogelijk beeld van de omgeving te krijgen.

Ook zette de politie een pd-unit neer, een speciale vrachtwagen waarmee de recherche wordt ondersteund tijdens onderzoek op een pd, een plaats delict.

