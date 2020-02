Politie deelde 800.000 verkeersboetes minder uit in 2019

Jongen (15) slaat meisje het ziekenhuis in, moeder geschokt: ‘Ze filmden, maar niemand hielp!’

13:02 Een meisje van 13 is afgelopen woensdagmiddag na schooltijd door een klasgenoot toegetakeld buiten de Praktijkschool aan de Amundsenlaan in Eindhoven. De vechtpartij, waar ze een hersenschudding aan overhield, werd gefilmd door omstanders. Daardoor kreeg moeder Joany Franssen te zien wat er met haar dochter was gebeurd. ,,Mijn maag draaide om toen ik het zag.’’