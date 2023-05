Politie arresteert 154 voetbalsupporters in metro wegens zingen beledigende liederen

om start onderzoek Tweede Kamer roept Yesilgöz op matje na arrestatie kroongetui­ge: ‘Bij sprake van falen zijn sancties nodig’

De Tweede Kamer is de problemen rond de kroongetuigenregeling zat en eist direct verbetering van de minister. Aanleiding is een nieuw incident rond een kroongetuige die onlangs is gearresteerd op de luchthaven. Zijn advocaat wilde hem zelf in veiligheid brengen omdat hij niet langer beveiligd zou worden. Dat de man tijdens zijn vlucht naar het buitenland werd aangehouden, roept vragen op bij Kamerleden. ,,De minister heeft heel wat uit te leggen.”