Politie arresteerde bijna de ‘verkeerde Taghi’

Aantal doodgebo­ren baby’s in Nederland sterk gedaald

8:45 In Nederland is het aantal baby’s dat jaarlijks dood geboren wordt in de afgelopen twee decennia sterk gedaald. In het jaar 2000 ging het om ruim duizend doodgeborenen en vorig jaar waren dat er vierhonderd, meldt UNICEF op basis van internationaal onderzoek.