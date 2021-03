Politici betuigen in manifest steun aan bedreigde schrijfster Gül

Coronavirus LIVE | ‘GGD blundert en geeft zorgmede­wer­ker twee verschil­len­de vaccins’

4:09 De GGD Amsterdam heeft een vrouw gevaccineerd met coronaprikken van twee verschillende fabrikanten. Volgens een woordvoerder van de GGD is er een menselijke fout gemaakt. Minister De Jonge (Volksgezondheid) legt de komende twee weken het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin stil vanwege mogelijke complicaties. En in New York is zondag stilgestaan bij de ruim 30 duizend doden die zijn gevallen sinds het virus daar een jaar geleden voor het eerst werd vastgesteld. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.