‘Polderlockdown’ oogst wereldwijd lof, maar cijfers weerspreken succes

Zweden grijpt wellicht mis bij de wisseltrofee voor de coronakampioen. Het Scandinavische buitenbeentje weigerde in een strenge lockdown te gaan. Dat leidde tot bewondering in eigen land en over de grens, maar met regionaal niet al te beste sterftecijfers - bijna twintig keer zoveel als buurland Noorwegen, negen keer zoveel als Denemarken - erkende de Zweedse Jaap van Dissel vorige week dat de aanpak beter kan. ,,Als we dezelfde ziekte met de kennis van nu zouden moeten bestrijden, dan denk ik dat onze reactie ergens zit tussen wat we nu gedaan hebben en de rest van de wereld”, zei Anders Tegnell in een radio-interview.