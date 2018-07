Poging om lied van overleden Koen (17) in Top 40 te krijgen

Koens grootste wens was om beroemd te worden. Hij had een eigen studio waar hij componeerde en zong. ,,Muziek is letterlijk al het leven, dat motiveerde mij school vol te houden. Ik kan er al mijn gevoelens in kwijt, zowel positief als negatief’’, vertelde hij zijn vrienden. Maanden werkte hij aan het nummer I don’t want to be alone no more (klik om te beluisteren). In de week nadat Koen verongelukte aan het Gardameer, heeft klasgenoot Jasper het nummer afgemixt en voorzien van een beat.