Poepen op 'shitty field' en brood vangen over een hek, zo liep de situatie in Ter Apel uit de hand

Onderzoek ‘Nederlan­ders hebben warmer hart voor asielzoe­kers dan vaak wordt gedacht’

Artsen zonder Grenzen bood deze zomer voor het eerst noodhulp aan in Nederland, bij het aanmeldcentrum in ter Apel. Een meerderheid van de Nederlanders (67 procent) onderschrijft de inschatting dat de situatie voor asielzoekers daar onacceptabel was. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de medische noodhulporganisatie.

6 december