Poederbrief voor huizenverkopers om geld af te troggelen

De helpdesk kreeg de afgelopen tijd een handvol meldingen van huizenverkopers die zo'n in het Engels opgestelde brief binnen kregen. In sommige zakjes in de brief zat wit poeder, in een andere chocola. Het bedrag moet in bitcoins worden overgemaakt. Wie niet betaalt, krijgt een tweede brief waarin het bedrag is opgelopen tot 200 euro in bitcoins. De anonieme afzender belooft na betaling nooit meer van zich te laten horen en dankt de geadresseerde voor de 'medewerking'.