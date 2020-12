ARNHEM/ NIJMEGEN - Poedeltjenaakt in de sauna maar de neus en mond blijven wél bedekt: de mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december in de publieke binnenruimtes en daarmee ook voor de sauna's. Alleen tijdens het stilzitten en onder de douche gaan de kapjes af.

In de Arnhemse gaysauna SteamWorks moeten sinds afgelopen dinsdag verplicht een mondkapje dragen. ,,En daar gaan we streng op handhaven”, aldus Arold Dingemans, eigenaar van SteamWorks. Poedelnaakt en toch een mondkapje op. Het is een vreemd gezicht, maar zijn de regels wel, laat een woordvoerder van het COVID-19 Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie weten.



De mondkapjesplicht geldt in binnenruimtes die publiekelijk toegankelijk zijn, en daar valt een sauna ook onder. ,,Daarbij moet wel aangetekend worden dat je alleen verplicht bent om zo’n mondkapje te dragen als je in beweging bent. Als je bijvoorbeeld in de sauna gaat zitten, mag het kapje af.”

Poll Poedelnaakt maar mét mondkapje: ook in sauna's is het nu verplicht Terecht: in alle binnenruimtes geldt dit beleid dus ook sauna's

Wat een onzin. Alsof je alleen via je neus en mond virusdeeltjes verspreidt

Ik hou al niet van sauna's maar blijf nu helemaal thuis Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Poedelnaakt maar mét mondkapje: ook in sauna's is het nu verplicht Terecht: in alle binnenruimtes geldt dit beleid dus ook sauna's (43%)

Wat een onzin. Alsof je alleen via je neus en mond virusdeeltjes verspreidt (36%)

Ik hou al niet van sauna's maar blijf nu helemaal thuis (21%)

Wie zit, mag het kapje afdoen

Maar ook op een bank, een rustbed, tijdens een behandeling of in een bad zijn de kapjes niet nodig, vertelt Monique Künne- Statema van welnessresort De Zwaluwhoeve in het Gelderse Hierden. Vooralsnog gaat Statema er vanuit dat gasten zelf de verantwoordelijkheid en regels in acht nemen en dat een strenge handhaving daarom niet nodig zal zijn.

Sauna's zijn inmiddels al aardig voorbereid op de nieuwe werkelijkheid. Bij SteamWorks kunnen de mondkapjes worden bewaard in de speciale handdoeken met een zak erin die Dingemans op maat heeft laten maken. ,,Het klinkt saai, maar we volgen gewoon de regels en zijn eigenlijk heel braaf”, aldus Dingemans.

In en rondom het zwembad is een mondkapje niet nodig Niet alleen sauna’s, maar ook openbare zwembaden moeten sinds 1 december het gebruik van een mondkapje verplichtstellen. Maar de Rijksoverheid schrijft ook voor dat er tijdens het beoefenen van een sport, waaronder het zwemmen in een zwembad, een uitzondering geldt voor het dragen van een mondkapje. Wie naar de duikplank toeloopt hoeft dus geen mondkapje op, anders dan in de sauna. Alleen bij betreden van het pand is het verplicht een mondkapje te dragen. ,,Totdat degene zich omkleed in de kleedkamer‘’, aldus Ronald ter Hoeven, directeur van Sportservice De Vallei.

Iedereen moet een kapje op bij de receptie

In het wellnescenter De Bronsbergen in Zutphen lijkt er met de verplichtstelling van de mondkapjes vooralsnog weinig te zijn veranderd. Dat geeft receptioniste Esther Nagelmaeker aan. ,,We hadden al een dringend advies voor het dragen van mondkapjes en dat werd door vrijwel iedereen opgevolgd.” Ook bij Thermen de Berendonk in Wijchen was dat verzoek er. Nog lang niet iedereen volgde dat advies echter op. Nu moet dat wel gaan gebeuren.

Quote Ik hoop niet dat het zover komt dat we mensen eruit moeten zetten Esther Nagelmaeker, Wellnescenter De Bronsbergen

Bezoekersaantallen flink afgenomen

Zowel de zwembaden als sauna's hebben de bezoekersaantallen drastisch zien afnemen en dat is een direct gevolg van de overheidsmaatregelen om de coronapandemie in te dammen, stelt Ter Hoeven. ,,Het totaal aantal bezoekers zal door deze maatregelen veel lager liggen dan in voorgaande jaren.”

Statema en Nagelmaeker verwachten niet dat de mondkapjesplicht opnieuw voor een daling in de bezoekersaantallen zal gaan zorgen. ,,Het is de eerste dagen even wennen", zegt Statema. ,,Maar onze gasten ontvangen het dragen van een mondkapje prima. Het wordt natuurlijk steeds normaler in het straatbeeld in verband met de landelijke verplichting. Wij verwachten niet dat de mondkapjesplicht het aantal gasten zal doen toe- of afnemen.”

Sex in de gaysauna, kan dat nog wel? SteamWorks is naast een sauna eveneens een ontmoetingsplek voor mannen waarbij het hebben van geslachtsgemeenschap niet ongebruikelijk is. ,,Dat mag nu ook gewoon”, vertelt Dingemans. Een advies om die intieme handelingen uit te voeren met het gebruik van een mondkapje als beschermingsmiddel heeft SteamWorks niet afgegeven. ,,Dat zou onpraktisch zijn”, zegt Dingemans. ,,We geven wel aan dat mensen even stil moeten staan bij het feit dat er een besmettelijke ziekte rondwaart en dus niet zomaar klakkeloos de interactie met een ander aan moeten gaan. Ik moet wel zeggen dat in vergelijking met pre-corona mensen zich veel rustiger gedragen en dat degenen die bij ons komen echt rekening met elkaar houden.” Twee mensen uit twee huishoudend, dat kan net Het is volgens Dingemans het meest welkom wanneer mensen uit één huishouden de intimiteit met elkaar aangaan. Maar ook mensen die niet samenwonen mogen elkaar opzoeken. Dat wordt door Dingemans gezien als mensen van twee huishoudens die elkaar opzoeken. En dat mag volgens de richtlijnen van het RIVM. ,,Als deze mensen bij elkaar aan een keukentafel zouden zitten, dan hebben ze net zoveel ruimte een ander te besmetten dan als ze elkaar hier in een cabine opzoeken.’’ Onduidelijkheid bij overheden Korte navraag bij autoriteiten leert dat het onduidelijk is of de ondernemer gelijk heeft. Dingemans zal in ieder geval niet snel op de vingers getikt worden voor de intieme contacten, zo blijkt. Een woordvoerder van het RIVM verwijst door naar het gezag van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Midden-Gelderland verwijst op haar beurt weer door naar de Rijksoverheid. Die verwijst echter weer vrolijk terug naar de veiligheidsregio. ,,Zij besluiten om ergens te handhaven als zij dat nodig vinden. De Rijksoverheid gaat niet handhaven op alle plekken waar geen afstand gehouden wordt.” Volledig scherm In de Arnhemse sauna SteamWorks mag het mondkapje af wanneer de gasten zitten. © Raphael Drent Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.