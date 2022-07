Podcast Biblebelt trapt af in Aagtekerke, op de strengst reformatorische camping van Nederland

Voor de podcast Biblebelt doken makers Jorina Haspels en Berendien Tetelepta in de wereld van de reformatorische kerk. De serie begint in Zeeland, waar de makers zich verbazen over de strikte regels op de reformatorische camping op Walcheren. Daar dienen vrouwen rokken te dragen en vliegeren, fietsen of een uitje naar het strand is op zondag al helemaal uit den boze.

De eerste aflevering van Biblebelt is vanaf vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app. De serie bestaat uit vijf afleveringen, elke maandag verschijnt een nieuwe aflevering online.

De camping is zeker niet de enige Zeeuwse plek die de podcastmakers bezochten. Zo interviewden ze Jaap Melse uit Aagtekerke (oud-wethouder en nu raadslid in de gemeente Veere) over het leven in de reformatorische zuil. In hetzelfde dorp woonden Haspels en Tetelepta ook (digitaal) een kerkdienst van de gereformeerde gemeente bij.

Hoedjes shoppen bij Ramsjburg

Aan de lifestyle van de reformatorische vrouw wordt ook de nodige aandacht besteed. Bij kringloopwinkel Ramsjburg in Middelburg (opbrengst voor de zending gereformeerde gemeenten) shopten de dames hoedjes. Met Josine Droogendijk (Maximawatcher voor het AD) togen ze naar de onder refo's populaire kledingwinkel College Style in Zierikzee.

In hun onderzoek voor podcast Biblebelt troffen de makers een gemeenschap op een tweesprong: meebewegen met de wereld of dubbel zo hard vechten voor het eigen gelijk? Aan de ene kant, zegt Jorina Haspels, blijft ook in de reformatorische wereld niet alles bij het oude. Waar het gaat om zaken als regeltjes en uiterlijkheden bijvoorbeeld. ,,Vroeger was tv-kijken echt ondenkbaar, nu zie je dat ze op hun laptop allemaal Boer Zoekt Vrouw terugkijken - niet op zondag, maar op maandag. Kinderen spelen FIFA op de spelcomputer. Ook de normen op het gebied van kleding evolueren. Een vrouw met een broek kon vroeger echt niet, maar dat verschuift.’’

Aan de andere kant zijn er echter ook zaken die niet onderhandelbaar zijn, en dat zijn nou precies de onderwerpen die, vanuit reformatorisch perspectief, de laatste decennia steeds meer onder druk staan. Normen en wetten over abortus, euthanasie en homoseksualiteit verschuiven in Nederland, onder invloed van de heersende moraal.

,,Vooral homoseksualiteit kwam vaak terug, eigenlijk in elk gesprek dat we hadden, begonnen mensen er zelf over’’, zegt Haspels. ,,Ze zijn oprecht bang dat ze straks niet meer mogen zeggen hoe ze daarover denken. Dat refoscholen niet meer mogen uitspraken dat een relatie tussen twee mannen of vrouwen in hun visie niet mag.’’

Megakerk

Voor de podcast reisden Haspels en Teletepta, beiden opgegroeid in een christelijk milieu en nog steeds gelovig, de hele Bijbelgordel over, van Zeeland tot Salland. Onderweg spraken ze vele tientallen mensen en bezochten ze ook kerkdiensten, in coronatijd online en daarna ook in een van de megakerken in Opheusden. ,,De dominee daar spreekt in een taal van lang geleden, het staat zo ver af van het dagelijks leven. Je kunt je bijna niet voorstellen dat mensen daar vrijwillig heen gaan. Maar als je de mensen daar dan over spreekt, zeggen ze dat het juist een bewuste keuze is. Het gaat er niet om hoe je je erbij voelt, zeggen ze, maar of het het juiste is om te doen. En ze zijn ervan overtuigd dat dat het is.’’

De rust die mensen in de gemeenschap ervaren, in zekere zin was het mooi om te zien, zegt Haspels. ,,Ik ging zelf vroeger ook naar een reformatorische kerk, toen gebeurden veel dingen gewoon omdat het nu eenmaal zo was. Nu merk je dat onderdeel blijven van de gemeenschap meer een keuze is; mensen hebben er echt over nagedacht.’’

Quote Je ziet dat steeds meer streng christelij­ken de autoriteit van de overheid niet zomaar meer als een gegeven beschouwen

Doordat de wereld steeds verder afdrijft van hoe hij er volgens de orthodox-protestante Nederlanders uit zou moeten zien, begint een deel van de refo's zich te roeren, merkten de podcastmakers. ,,Je ziet dat steeds meer streng christelijken de autoriteit van de overheid niet zomaar meer als een gegeven beschouwen. Ze laten SGP-leider Kees van der Staaij niet meer zomaar het werk in de Kamer opknappen. Een deel schurkt tegen partijen als de PVV en Forum aan. Extremisme ligt op de loer. Dat zag je ook bij de boerenprotesten, daar waren veel refo’s bij. Vroeger was dat ondenkbaar geweest.’’

Waar dat extremisme toe kan leiden is moeilijk te zeggen, stelt Haspels. ,,Maar er zijn mensen die vrezen dat de gemeenschap daardoor echt uit elkaar kan vallen. Dat een deel in stilte zijn plek binnen de wereld wil vinden, maar dat een deel zich daar niet langer zomaar bij neer wil leggen.’’