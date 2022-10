‘Poah, da's mien merk!’ Weerman Gerrit Vossers krijgt 9 jaar na viral video eindelijk zijn John Deere 6320

‘Engste Halloween­huis’ stuit ook op weerstand: ‘Vanwege geloofs­over­tui­ging is niet iedereen blij’

Enge maskers, doodshoofden en afgehakte lichaamsdelen. Bij de familie Wallet in Zoetermeer is het al weken Halloween. In de zelfbenoemde Halloweenstad van Nederland is het zoeken naar enge versieringen.

23 oktober