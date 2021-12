Plots drentelden er 15 pony’s tussen de rijtjeshuizen: ‘Deed gordijn open en zag ze staan’

Video Vuurwerk­con­tro­les zorgen voor teleurge­stel­de gezichten aan Belgische grens

Nederlandse vuurwerkliefhebbers die dachten nog even snel inkopen te kunnen doen in België, kwamen vandaag met lege handen thuis. Tijdens een controle haalde de Inspectie Leefomgeving en Transport zo’n 350 kilo Belgisch vuurwerk weer uit hun kofferbakken. Vuurwerk is in ons land verboden.

