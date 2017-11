Plofmunitie baart politie zorgen

De politie onderzoekt of munitie van het eigen dienstwapen onverwachts kan ontploffen. Aanleiding is een incident, eind vorige week, waarbij een patroon op de grond explodeerde tijdens een ME-oefening. Stukjes van de kogelhuls vlogen in het rond.

De ME’ers werden vorige week donderdag buiten de trainingslocatie in Ossendrecht opgeschrikt door een enorme knal. Toen de agenten in linie stonden, kregen ze van instructeurs de opdracht om hun wapen te ontladen. Daarbij viel een patroon op de grond, waarna deze ontplofte. Delen van de kogelhuls kwamen terecht in de beschermende kleding van een ME’er. Er vielen geen gewonden.

,,De schrik zat er goed in, alle munitie werd meteen ingenomen'', vertelt een agent aan deze krant. De ME’ers waren afkomstig uit Amsterdam. Zij hadden hun eigen munitie meegenomen. In een interne mail schrijft de Amsterdamse politiebaas Pieter-Jaap Aalbersberg aan zijn teamchefs dat ‘uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar hoe en waarom de munitie kon ontploffen’.

'Uit eigen ervaring en die van veel andere collega’s weet ik dat het bijzonder ongebruikelijk is dat munitie tot ontploffing komt', schrijft Aalbersberg in de mail. 'Ik kan me voorstellen dat dit tot vragen en zorg kan leiden. Uiteraard heb ik die ook. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden jullie geïnformeerd en worden zo nodig aanpassingen aan de procedure gedaan'.

Ontbranding

Het incident gebeurde in de buitenlucht in de omgeving van Ossendrecht; niet op de schietbaan van de trainingslocatie. Volgens Aalbersberg werd de ontladingsprocedure door de betrokken agent ‘correct uitgevoerd’. De procedure is een vast onderdeel van de schiettraining voor politiemensen. Agenten moeten weten hoe ze een patroon veilig uit hun pistool kunnen halen, zodat ze het wapen bijvoorbeeld kunnen schoonmaken.

,,Hier heb ik nog nooit eerder van gehoord'', zegt politiewetenschapper Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam over het incident. ,,Een patroon bestaat uit een huls en een kogel. Bij het afvuren van een kogel tikt de slagpin van het wapen tegen de onderkant van de patroon. Daardoor komt het kruit tot ontbranding en wordt de kogel afgevuurd. Ik vermoed dat de patroon in dit geval achterwaarts op de grond is gevallen en daarbij mogelijk een steentje heeft geraakt. Zo’n steentje zou ervoor kunnen zorgen dat de patroon ontploft.''

'Niet de eerste keer'

Voor politievakbond ANPV is de kwestie aanleiding om vragen te stellen aan de landelijke politietop. ,,Wij hebben vernomen dat het niet de eerste keer is dat patronen spontaan zijn geëxplodeerd'', zegt ANPV-voorzitter Geert Priem. ,,Het kan en mag niet zo zijn dat munitie onbetrouwbaar is. Daarom moet tot op de bodem worden uitgezocht wat hier aan de hand is.'' De ANPV wil weten wat precies bekend is bij de korpsleiding over eerdere incidenten. Ook vraagt Priem of alle politiemunitie gecertificeerd is en voldoet aan de nu geldende veiligheidsnormen.