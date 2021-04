Plek over in GGD-prikhallen: steeds meer 60-minners kunnen uitnodiging verwachten

Het ministerie van Volksgezondheid roept alle 65-plussers die dat nog niet hebben gedaan op om een afspraak te maken voor een coronaprik. Omdat er plek over is in de prikhallen van de GGD, kunnen ook steeds meer mensen onder de 60 een vaccinatieafspraak maken.

Met de 'veegactie’ moet voorkomen worden dat GGD-medewerkers de komende weken duimen staan te draaien. ,,Er zijn nog slots over", zegt een woordvoerder van het ministerie. ,,En we willen graag het hoge priktempo dat we nu hebben, vasthouden. Vandaar dat we mensen nog een keer actief benaderen. Het kan zijn dat uitnodigingen bij het oud papier zijn beland, of dat mensen aanvankelijk geen goed gevoel hadden bij het vaccin. Maar de vaccins werken goed, blijkt nu, dus misschien willen mensen alsnog een afspraak maken.” 65-plussers worden door de GGD ingeënt met het vaccin van BioNTech-Pfizer.

Door aanhoudende problemen met de registratie van het aantal toegediende vaccinaties, hebben het ministerie en het RIVM niet precies in beeld welk percentage van de 65-plussers nog geen prikafspraak heeft gemaakt. ,,Maar het is duidelijk dat niet iedereen van zijn uitnodiging gebruik heeft gemaakt”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Ook 60-minners

Niet alleen voor mensen van 65 jaar en ouder is plaats in de prikhallen van de GGD. Vanaf komende week kunnen ook 60-minners die vanwege hun medische achtergrond een verhoogd risico lopen op ernstige klachten bij corona een uitnodiging in de bus verwachten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen met diabetes. Omdat huisartsen de selectie maken wie voorrang verdienen en zij dit moeten doorgeven aan de GGD en het RIVM, kan het even duren voor alle uitnodigingen verstuurd zijn.

Om die reden mogen mensen die in 1961 of 1962 zijn geboren ook al een afspraak maken. Het kan dus zo zijn dat mensen van 58 en 59 eerder aan de beurt zijn voor hun eerste prik dan volwassenen met een medisch risico, terwijl die groep in principe voorrang heeft. ,,De reden is dat we gewoon geen lege prikhallen willen", legt de woordvoerder van het ministerie uit. ,,De beschikbare slots worden daarom door elkaar heen gevuld met ouderen, mensen met een verhoogd medisch risico en mensen uit 1961 en straks 1962.”

Volledig scherm De vaccinatielocatie van de GGD in Breda. © ANP

Geen zwarte lijst

Wie al een tijdje aan de beurt is voor een vaccin, een 80-jarige bijvoorbeeld, maar ook deze oproep van het ministerie mist of links laat liggen, hoeft niet te vrezen voor een plaats op een zwarte lijst. ,,Je kunt altijd later alsnog gebruik maken van je uitnodiging. Daar zit voorlopig geen einddatum aan.”

Mensen tussen de 60 en 64 jaar kunnen geen afspraak maken bij de GGD. Zij worden gevaccineerd door de huisartsen, met het AstraZeneca-vaccin.

Het RIVM hoopt voor deze week, die loopt tot en met zondag, uit te komen op bijna 650.000 prikken, staat op het coronadashboard. Omdat er deze week een recordaantal vaccins aan ons land wordt afgeleverd, volgens de planning van het ministerie meer dan 1,2 miljoen, zou dat tempo in de komende weken opgeschroefd kunnen worden.

