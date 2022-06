Planten blijken te kunnen ‘onthouden’ aan welke gevaren zij eerder zijn blootgesteld

Een plant is net een mens, alleen verhuist hij nooit. Okay, een plant denkt niet, praat niet, belt niet. Maar hij onthoudt wel. En communiceren doet een plant ook. Vraag het maar aan Corné Pieterse, hoogleraar plant-microbe interacties aan de Universiteit Utrecht. Hij is een van de meest geciteerde plantenbiologen ter wereld. Pieterse (58) is helemaal thuis in de ondergrondse wereld van plantenwortels en krijgt vandaag de Spinozapremie toegekend, net als drie andere onderzoekers die uitblinken in hun vak.