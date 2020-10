Plan voor 300 voetbalvelden aan zonnepanelen langs landingsbanen Schiphol

Nieuwe maatrege­len op komst: 'Mijn hartslag gaat sky high tijdens die persconfe­ren­tie’

12 oktober Wie de grafieken er op naslaat, ziet een tsunami aan besmettingen in de tweede golf. En al is het aantal ziekenhuisopnames en doden nog fors lager dan in het voorjaar, de alarmbellen gaan af. Zolang een afzwakking uitblijft, staan ons nieuwe maatregelen te wachten. Verschillende sectoren zetten zich schrap: wat gaat de impact zijn van nieuwe maatregelen? Een aantal mensen aan het woord over hun hoop en vrees.