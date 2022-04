Plan van Utrechtse rector stuit op héél veel weerstand: ‘Als ik een uniform aan moet, ben ik weg’

Horror­schoon­va­der blijkt doodnorma­le man: 'Niet iedereen die iets gruwelijks doet, is gestoord’

Jacob N. (62) had stap voor stap voorbereid hoe hij zijn schoondochter zou bedwelmen, verkrachten én vermoorden. Toch bleek de Hoogvlieter volgens gedragsdeskundigen niet psychisch gestoord. Is iedereen tot een gruwelijke daad in staat?

