Plan prominenten voor openen samenleving: 'RIVM heeft onterecht angst aangewakkerd’

Vanaf vandaag prijkt hun boodschap op abri’s, reclamezuilen langs de weg en op sociale media: ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan. Doe mee!’ De initiatiefnemers, onder wie ook economen Barbara Baarsma, Bas Jacobs en arts Evelien Peeters, pleiten in vakbladen al langer voor een radicaal andere corona-aanpak. Nu richten ze zich met een campagne op het grote publiek. Want ‘nooit eerder offerden zovelen zo veel op voor weinig’. Faillissementen, leerachterstanden, uitgestelde zorg, depressie, werkloosheid: de schade van de coronamaatregelen is groter dan de schade die wordt voorkomen, aldus Herstel NL.



De kern van hun plan: per 1 maart moet er een einde komen aan de lockdown; scholen, winkels, horeca en culturele voorzieningen gaan weer open. Kwetsbaren werken thuis of gaan in de ziektewet, voor hen worden veilige zones en tijdslots ingericht. Buiten die ‘veilige zones’ is alles weer mogelijk.