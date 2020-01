Piloot zet 'bezwete' moslim uit vliegtuig op Schiphol vanwege bezorgde stewardessen: 45.000 euro boete

De Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Air Lines heeft een boete van 45.000 euro gekregen omdat een moslim ten onrechte uit een vliegtuig op Schiphol is verwijderd. Een soortgelijk incident deed zich een paar dagen eerder voor in Parijs. Ook hiervoor is Delta Air Lines beboet.

Het incident op Schiphol speelde zich in de zomer van 2016 af. Stewardessen en passagiers sloegen alarm bij de piloot omdat een passagier met islamitische achtergrond verdacht om zich heen aan het kijken was en opvallend veel aan het zweten was. Hij zou bovendien voor het betreden van het vliegtuig ‘een verdacht pakketje’ hebben aangenomen van een man van dezelfde afkomst. Een gezagsvoerder ging poolshoogte nemen maar merkte niets verdachts aan de man.

De piloot vertrok van de gate met de man aan boord, maar bedacht zich later nadat stewardessen opnieuw hun zorgden deelden. De passagier werd van boord gehaald en het gebied rond zijn stoel en zijn bagage werden doorzocht. Opnieuw werd er niets verdachts aangetroffen. De man miste zijn vlucht naar New York en werd op een latere vlucht geboekt.

Allah op telefoon

Een paar dagen eerder maakte Delta Air Lines zich ook al schuldig aan discriminatie. Dat gebeurde op het vliegveld in Parijs. Een vrouwelijke passagier vertelde de bemanning dat een koppel aan boord een nerveuze indruk maakte. De vrouw droeg een hoofddoek en de man zou iets in zijn smartphone gestopt hebben. Het bemanningslid passeerde daarop de stoelen van het koppel en zou de man verscheidene keren “Allah” hebben zien tikken op zijn mobiele telefoon.

Op bevel van de captain werd het koppel van het vliegtuig gehaald en ondervraagd door een supervisor van de maatschappij en iemand van de beveiliging. Die kwamen tot de conclusie dat het ging om Amerikaanse burgers die terugkeerden naar huis in Cincinnati en dat er niets verdachts aan hen was. Ze kregen toestemming om verder te reizen, maar de kapitein van het vliegtuig weigerde hen weer aan boord te laten. Het koppel reisde uiteindelijk de volgende dag naar huis.

Op de documenten werd de naam van het koppel niet vrijgegeven, maar ze maakten zichzelf nadien bekend als Faisal en Nazia Ali. Volgens het Amerikaanse ministerie van transport had de enige reden dat het koppel niet mocht vliegen te maken met ‘hun veronderstelde religie’.

Flinke boete

Voor beide incidenten kreeg Delta Air Lines eergisteren een boete van in totaal 45.000 euro opgelegd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was de boete zo hoog omdat het een voorbeeld wilde stellen. De vliegmaatschappij verklaarde het niet eens te zijn met het oordeel van het ministerie, maar gaf wel toe dat het de situaties ‘anders had kunnen aanpakken’.

Volgens Delta werd in beide gevallen gehandeld op basis van het gedrag van de passagiers, niet op basis van hun identiteit. In het geval van de familie Ali was een van de klagers een gepensioneerde vrouw die naar eigen zeggen nog gewerkt had op de beveiligingsdienst van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.