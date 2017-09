Pil voor vrouwen met spijt van aanvangen abortus

Volgens initiatiefnemer Salome van der Wende van abortusinformatie.nl kunnen vrouwen - zelfs na het slikken van de abortuspil - nog spijt krijgen van hun beslissing. ,,Ze zijn bijvoorbeeld onder druk gezet door hun familie of partner. Er zijn zelfs meisjes die onder dwang naar een kliniek worden gebracht.''



De abortuspil kan worden genomen tot 9 weken zwangerschap. Deze behandeling bestaat uit verschillende tabletten die zorgen dat de zwangerschap wordt afgebroken. Het eerste tablet stopt de aanmaak van progesteron. Dit zwangerschapshormoon zorgt voor innesteling van de vrucht in de baarmoederwand. Hierna zorgt een tweede serie tabletten dat de baarmoeder zich samentrekt om het embryo uit te stoten.



Door binnen 72 uur na de eerste pil te starten met de abortuspilstopper - 'abortion pill reversal' - wordt in 55 tot 69 procent van de gevallen de zwangerschap alsnog gered, zegt Van der Wende.

De behandeling bestaat uit het slikken van 200 milligram progesteron - waarmee het effect van de eerste fase van de abortuspil teniet wordt gedaan. Progesteron wordt in Nederland al gebruikt bij ivf-behandelingen en is op recept bij de apotheek te krijgen. Volgens Van der Wende wordt de behandeling in Amerika al een aantal jaren met succes toegepast.

Het Genootschap van Abortusartsen is geen voorstander van de pil. Volgens voorzitter Annet Jansen is er kans op afwijkingen aan de vrucht als na de eerste pil wordt gestopt met het abortuspiltraject. Jansen liet eerder aan het Katholiek Nieuwsblad weten dat wanneer iemand na de eerste pil spijt krijgt er iets fout is gegaan in het traject voorafgaand aan de keuze voor een abortus.

Van der Wende spreekt tegen dat de vrucht kan beschadigen. ,,Als de vrouw met de behandeling begint vóór inname van de tweede abortuspil is er niets aan de hand.'' Ook huisarts Peter Hildering onderschrijft dit.

De pro-lifebeweging wil een netwerk van artsen opzetten dat de abortuspilstopper wil voorschrijven. Inmiddels zijn er zeven huisartsen in Nederland die dit doen, aldus Van der Wende. Bij het initiatief zijn naast abortusinformatie.nl ook stichting Schreeuw om Leven en het Nederlands Artsenverbond betrokken.

Urker huisarts Hildering is bereid om vrouwen de behandeling met progesteron voor te schrijven. Het komt in zijn spreekkamer praktisch niet voor maar volgens Hildering kunnen vrouwen toch in een opwelling beslissen de abortuspil te slikken. ,,Met progesteron hebben ze toch een kans om hun zwangerschap in stand te houden. Het middel kent praktisch geen bijwerkingen. Iedere huisarts, zelfs een abortusarts kan het voorschrijven.''



Hildering is geen voorstander van abortus vanwege zijn geloof en ethische overtuiging. ,,Een arts heeft niet het beroep om leven te eindigen. Ik was eens aanwezig bij de uitvoering van een abortus. Het was vreselijk om te zien hoe een baby in stukken uit een lichaam komt.''

Het Nederlands Huisartsen Genootschap laat desgevraagd weten nog geen officieel standpunt te hebben over de 'abortion pill reversal'.

Cijfers abortus in Nederland

In 2015 lieten 30.803 vrouwen hun zwangerschap afbreken. Dit is een toename van 422 ten opzicht van 2014. Het merendeel van de vrouwen (27.933) liet de ingreep uitvoeren in een abortuskliniek. Ruim de helft van de zwangerschapsafbrekingen vond plaats in de eerste 7 weken van de zwangerschap. Negentien procent pas na 12 weken. De meeste abortussen werden uitgevoerd in de leeftijd van 25 tot 30 jaar.