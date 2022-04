Pieter zet strijd tegen kappersdampen buurvrouw door, ondanks vonnis: ‘Ik blijf ziek worden’

Vrouw op station opgepakt na steekpar­tij, politie ontfermt zich over haar baby

Een 23-jarige vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Malden, ten zuiden van Nijmegen, is donderdagavond aangehouden op het station van Helmond. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, reisde samen met een baby in de trein naar Helmond.

21:27