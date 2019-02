Pieter Zeeman knokt als laatste school op Schouwen-Duiveland

Ja, hij heeft tijdens zijn zoektocht naar een middelbare school ook een kijkje genomen in Goes. Want de 16-jarige Lucas wilde toch vergelijkingsmateriaal hebben. ,,Maar ja, dan moest ik 5,5 kilometer naar Zierikzee fietsen, daarvandaan een half uur met de bus naar Goes en dan nog met de fiets of bus naar school. Dat kost me een uur. Dat vond ik te veel moeite.’’