Pieter van Vollenhoven: ‘Kan je als man een vrouw nog een hand geven?’

Zorginstelling Careyn faalde bij ge­welds­in­ci­den­ten bejaarden

7 november Personeel van zorginstelling Careyn in Hellevoetsluis was onvoldoende voorbereid op de geweldsincidenten dit jaar in verpleeghuis Grootenhoek. Dat blijkt uit een rapport van een onderzoekscommissie. In het verpleeghuis werden meerdere bejaarde cliënten mishandeld door een andere, demente bewoner.