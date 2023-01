Piek griepgolf achter de rug

ophef om taser Boosheid bij politie om optreden Simons en Roethof in Op1: 'Wij zijn met hen voorlopig klaar’

Binnen de nationale politie is veel boosheid en onbegrip over het ‘extreem eenzijdige’ beeld dat Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) en advocaat Gerald Roethof schetsen rond de inzet van het stroomstootwapen in Nederland. De twee schoven gisteravond aan bij actualiteitenprogramma Op1 naar aanleiding van een fatale arrestatie in de Verenigde Staten. ,,Het slaat nergens op dat de VS en Nederland zomaar met elkaar worden vergeleken.”

