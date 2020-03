PI Vught voert strijd op tegen ‘smokkelwaar’ na betrappen van bezoekers

Medewer­kers van Brabantse ziekenhui­zen niet meer getest op corona

7:37 Alle ziekenhuizen in Brabant stoppen vanaf vandaag met het testen van medewerkers op de aanwezigheid van het coronavirus. Dat is donderdag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg, waarin alle tien de Brabantse ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.