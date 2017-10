Pgb-fraudeur heeft veel te vaak vrij spel

Koffie halen in gebarentaal: 'Dit had ik niet verwacht'

19 oktober Koffie bestellen kan in de nieuwe Sign Language Coffee Bar in gebarentaal. Het kan niet alleen, het moét. Alle barista's zijn namelijk doof. Klanten zien op een scherm hoe zij in gebarentaal een bestelling kunnen doen. De koffiebar bezoeken kan aan de Amsteldijk in Amsterdam.