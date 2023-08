Petra’s pleegzoon Zairo (14) bezwijkt na veel te heet bad: ‘Vlak voordat hij voorgoed wegzakte, liep er een traan uit zijn linkeroog’

Overleden man (60) toegeta­keld door eigen rottweiler: hondenbe­ten blijken doodsoor­zaak

De man (60) die vrijdagavond dood in zijn huis is aangetroffen in Terborg is dusdanig toegetakeld door zijn eigen rottweiler dat hij waarschijnlijk door verwaarloosde hondenbeten is overleden. Dat zegt de politie. De als agressief bekendstaande rottweiler heeft een spuitje gekregen van een dierenarts.