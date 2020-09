Petra haalde moeder (92) uit zorgcentrum, maar zoekt tevergeefs huisarts: ‘Kan alleen 112 bellen’

Coronavirus LIVE | Arresta­ties bij protest Melbourne, ‘Verzoek tot seponeren coronaboe­te in behande­ling’

14:09 Bij betogingen tegen het coronabeleid zijn in het Australische Melbourne zeker 17 personen opgepakt. 160 demonstranten gingen op de bon, omdat ze met hun demonstratie de regels aan hun laars lapten. De GGD’s plaatsen vraagtekens bij het testen van personen zonder coronaklachten, zoals op Schiphol gebeurt bij reizigers uit risicogebieden. De vrees bestaat dat deze mensen zich na een test veilig wanen en zich niet meer aan de regels houden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Lees hier het vorige blog terug.