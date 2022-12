Peter zoekt het meisje dat hij 30 jaar geleden zwanger maakte: ‘Schaam me dat ik haar naam niet weet’

Rechtbank trekt drie dagen uit voor zaak moord op Vlissinger Johan Quist (60) en drama op zorgboerde­rij

De rechtszaak tegen John S. (38) over de moorden op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) en bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam gaat drie dagen duren. Tientallen nabestaanden willen gebruikmaken van het spreekrecht. De vermoedelijke data zijn 3, 5 en 7 april, maar zeker is dat nog niet.

20 december