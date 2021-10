Peter van Duyl wordt adjunct-hoofdredacteur AD.

Peter van Duyl (57) wordt per 1 november adjunct-hoofdredacteur van het AD. Samen met de afgelopen zomer aangestelde hoofdredacteur Rennie Rijpma gaat hij leidinggeven aan de redactie, krant, site en app. Hij volgt Frank Poorthuis op, die in november met pensioen gaat .

Van Duyl had als chef AD Sportwereld een belangrijk aandeel in de meer en meer multimediale verslaggeving van sport en de verhalen achter de sporter. Hij waakte er daarbij steeds voor dat nieuwe manieren van berichtgeving niet ten koste ging van de kwaliteit. Van Duyl: ,,De journalistiek is een wereld die voortdurend in beweging is en dat geldt zeker voor het AD. Met betrouwbaarheid en kwaliteit het verschil maken, dat is waar ik naar streef.”

Van Duyl begon in 1989 bij de Zoetermeersche Courant, een voorloper van het huidige AD, waar hij zowel op de sport- als stadsredactie werkte. Hij werkte ook voor de Delftsche en Haagsche Courant voor hij in 2005 bij het AD aan de slag ging. Hij was in totaal achttien jaar sportverslaggever.

Nadenken

Hoofdredacteur Rennie Rijpma kijkt uit naar de samenwerking: ,,Peter is typisch iemand die in de hectiek van het dagelijkse werk een ontnuchterende vraag stelt, die iedereen even doet stilstaan en laat nadenken. Dat is heel welkom in een omgeving waarin een neiging bestaat alsmaar door te hollen.’’



Rijpma werkt aan verdere versterking van haar hoofdredactie.

