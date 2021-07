Peter R. de Vries positief verrast over eerste tips Tanja Groen: ‘De zaak maakt nog veel los’

De nieuwe tiplijn in het onderzoek naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen raakt op stoom. Initiatiefnemer Peter R. de Vries zegt positief verrast te zijn over de eerste tips en reacties, meldt 1Limburg .

De Vries, die optreedt als vertrouwenspersoon van de ouders van Tanja, zegt al veel tips te hebben gekregen. ,,Daar zitten veel meedenkers tussen, mensen die bijvoorbeeld hun theorie met ons delen of vragen of we aan bepaalde zaken hebben gedacht. Dat kan heel nuttig zijn. Goed om te zien dat de zaak nog zoveel losmaakt bij mensen”, zegt hij.

De Gouden Tip

De Vries lanceerde vorige week woensdag stichting De Gouden Tip, waarmee hij een miljoen euro hoopt in te zamelen. Dat geld gaat naar degene die de gouden tip geeft in de zaak van de studente die in Maastricht verdween. De teller staat op ruim 225.000 euro.

De stichting wil de 1 miljoen euro binnen een jaar bij elkaar hebben. Komt de gouden tip eerder binnen, dan geldt het dan opgehaalde bedrag als beloning. Wordt er meer dan 1 miljoen euro ingezameld, dan gaat dat geld naar andere cold cases.

Bekijk hier de aankondiging van Peter R. de Vries:

Augustus 1993

Tanja Groen verdween in augustus 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht, de stad die ze net aan het leren kennen was. Na 28 jaar wordt er nog steeds naar haar gezocht in de hoop dat ooit duidelijk wordt wat haar is overkomen.

In 2019 dook de Limburgse politie opnieuw in het onderzoek en verdiepten ook studenten van de Vrije Universiteit zich in het dossier. Alle tips en sporen werden opnieuw tegen het licht gehouden, getuigen kregen opnieuw bezoek. Dat leidde eerder al tot onderzoek op een begraafplaats in Maastricht. Maar er was nog een locatie die telkens weer opdook: de Strabrechtse Heide.

Twee weken geleden vond er nog een grootschalige zoekactie plaats op de Strabrechtse Heide naar Tanja. Die leverde vooralsnog niet de gewenste doorbraak op.

Na afloop van de persconferentie spraken we de ouders van Tanja Groen. ‘Hopen dat eindelijk iemand zijn mond opent’: