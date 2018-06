Peter R. de Vries: Aanslag is juist een aansporing om werk goed te doen

De Vries wil niet te veel speculeren over wie er achter de aanslag zit. ,,Het kan een individu zijn dat vindt dat hij onheus is behandeld, maar het kan ook een groepering zijn die een signaal af wil geven. Je moet breder kijken dan alleen naar de mocromaffia of de motorclubs.'' Op basis van de bewakingsbeelden die De Telegraaf heeft vrijgegeven heeft De Vries gemengde gevoelens.



,,Je ziet dat er een bepaalde opzet is. Het is ook geen toeval dat het een bestelwagentje was, in de laadruimte zijn brandbare stoffen tot ontploffing gebracht. Maar de manier waarop het werd uitgevoerd is een beetje knullig.'' Dat zou volgens hem op amateurisme kunnen duiden, niet op een doorgewinterde crimineel.



Volgens de misdaadjournalist hoeft bij een dergelijke aanslag geen 'afzender' duidelijk te zijn om effect te sorteren. ,,Het gaat om het aanjagen van angst. Je jaagt een partij ook enorm op kosten, want reken maar dat De Telegraaf de bewaking nu verviervoudigt.''