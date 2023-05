Personeel zegt vertrouwen op in directeur Algemene Onderwijsbond

Volgens de FNV heerst er al enige tijd grote onrust onder het personeel van de onderwijsbond over de wijze waarop het bestuur te werk gaat. Hoewel de ondernemingsraad nog geen advies heeft gegeven over een reorganisatieplan, zou er al op voorgesorteerd worden. ,,De indruk bestaat dat de OR onder druk wordt gezet toch te komen tot besluitvorming en onvoldoende in de gelegenheid is zijn rol te spelen. Collega’s die zich niet kunnen vinden in het huidige proces, ervaren dat zij buitengesloten worden en nog belangrijker, dat zij niet zonder consequenties kunnen uitkomen voor hetgeen hen zorgen baart”, schrijft FNV Personeel in de brief aan het AOb-bestuur.