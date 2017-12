Personeel at chocoladeletters op omdat bewoners 'al genoeg lekkers' hebben

De bewoners laten zich alles goed smaken, maar dat is soms juist het probleem, aldus Rijpert. ,,Er zijn cliënten met diabetes of obesitas. Dus zijn we ook een afvalclub gestart. Sommigen zijn al twaalf kilo kwijt en dat maakt ze erg trots. Vandaar dat er besloten is om die chocoladeletters niet aan onze cliënten te geven. Ze hadden echt al genoeg lekkers, ze komen niks te kort.''



Volgens Rijpert is de chocola inderdaad door het personeel deels meegenomen of in de koffiepauzes opgegeten. Onhandig, beseft hij. Broeren, vrijwilligster bij ouderenbond SVDS die de letters over had, zegt dat ze haar telefoonnummer had afgegeven. ,,Als ze me hadden gebeld, had ik er nog anderen blij mee kunnen maken. En ik ben niet leuk te woord gestaan toen ik kwam vragen hoe dit kon.''