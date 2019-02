Personeel asielzoekerscentra voelt zich onveilig: dagelijks agressie en geweld

Niet alleen op aso-azc's

De FNV is ‘geschokt over de ernst van de meldingen’. ,,Incidenten lijken nu structureel te worden. We willen dat het COA direct ingrijpt om de werksituatie veiliger te maken. Meer medewerkers op de locaties, meer beveiliging en een onderzoek naar de veiligheid van de gebouwen”, stelt FNV-bestuurder Debbie van Leiden. De bond wil ook dat COA meer vaste mensen aanneemt in plaats van flexwerkers. ,,Als het onveilig op je werkplek is, dan wil je een team waarop je kunt rekenen. Als dit continu verandert, kun je hier aan niet bouwen met alle gevolgen van dien.” De bond stelt dat werknemers bang zijn om kritiek te leveren en spreekt van ‘een angstcultuur'.

‘Deze mensen horen niet in de opvang thuis’

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA stelt dat ‘ons personeel echt wel kan omgaan met lastpakken, maar er is nu al enige tijd sprake van zware overlast en crimineel gedrag.’ ,,Dat kunnen we niet tolereren. Er zijn al specifieke maatregelen genomen, maar bestuur en ondernemingsraad zijn het er beiden over eens: er is meer nodig. De relatief kleine groep die er nu voor zorgt dat mijn mensen en de andere asielzoekers zich onveilig voelt, hoort niet in de opvang thuis. Samen met onder meer de politie en de staatssecretaris zoeken we nu al enige tijd naar oplossingen en maatregelen die verder gaan dan nu het geval is. “ Volgens hem hoort ‘de relatief kleine groep die voor de onveiligheid zorgt’ niet in de opvang thuis.