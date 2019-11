Perrons station Eindhoven ontruimd om politieactie: ‘Iedereen in de coupé moest zijn handen omhoog doen’

Grote overname in bioscoop­land: Pathé haalt bioscopen Euroscoop binnen

14:54 Bioscoopketen Pathé neemt de elf bioscopen van Euroscoop in België en Nederland over. Het gaat onder meer om de bestaande filmtheaters in Schiedam, Tilburg en Maastricht. Op 25 november opent een nieuwe bioscoop in Amsterdam-Noord de deuren en vanaf halverwege volgend jaar opent de vestiging in Den Haag Ypenburg.