Penningmeester studentenclub op non-actief na verhalen over aanranding

De studentenvereniging is met 1400 leden een van de grootste van Leiden. De aanleiding van de rel is een brief aan het bestuur waarin een van de aanrandingen wordt beschreven. De penningmeester (en student) zou enkele dames dronken hebben gevoerd, tegen de muur gezet en overal hebben betast.

Vele verhalen

In de brief wordt het bestuur van de studentenvereniging gevraagd wat er met de klachten van de slachtoffers is gedaan. Er zouden 'vele verhalen' over de penningsmeester en zijn gedrag de ronde doen. Het bestuur zou daar al langer van op de hoogte zijn geweest. Het bestuur zelf zegt dat het op de hoogte was van twee gevallen maar dat die destijds met alle betrokkenen zijn uitgesproken.