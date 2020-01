Penningmeester graait ruim een ton uit kas Amsterdamse voetbalclub

DCG heeft vooralsnog geen aangifte gedaan. ,,Het enige belang van DCG is het geld terug te krijgen en daarnaar wordt gehandeld”, meldt het bestuur op de clubwebsite . ,,In overleg met onze advocaat worden nu de vervolgstappen bepaald. Met twee openstaande crediteuren zijn betalingsafspraken gemaakt waardoor het voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt.”

De zaak kwam vorig najaar aan het licht. ,,We kregen steeds meer aanmaningen van te laat betaalde facturen”, zegt Gerekink. ,,Het was zijn laatste jaar als penningmeester, hij deed dit sinds 2012. We waren al een opvolger aan het inwerken en hebben die toen toegang gegeven tot onze bankrekeningen, omdat we al een onderbuikgevoel kregen dat er iets niet klopte.”

‘Creatieve boekhouder’

Het bedrag is volgens de voorzitter in delen in een periode van 2,5 jaar afgeschreven. ,,Het was een creatieve boekhouder.” De club heeft de penningmeester, die eerder stadsdeelwethouder was voor de PvdA in Geuzenveld-Slotermeer, onmiddellijk op non-actief gesteld. Gerekink wil niets kwijt over de verklaring die de man heeft gegeven, ,,Het vertrouwen is helemaal weg”, zei hij. ,,Ik ken hem al twintig jaar. We vertrouwden elkaar blindelings.”