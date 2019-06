Penetrante gaslucht in Rotterdam na productiefout chemicaliënbedrijf Botlek

Groningen opnieuw opge­schrikt door aardbeving

10:17 In Groningen heeft vanochtend rond 7.00 uur een aardbeving plaatsgevonden, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 op de schaal van Richter en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer, vlakbij de gemeente Loppersum in het gaswingebied in het noordoosten van de noordelijke provincie. Vorige maand werd dezelfde omgeving ook al opgeschrikt door een aardbeving.