Pegida-voorman opgepakt, sommige demonstraties verlopen grimmig

De aanhoudingen van ongeveer tien personen gebeurden volgens de politie ‘in alle rust.’ Ze wil niet bevestigen dat het om Pegida-aanhangers gaat. Eerder op de dag werd zo'n tien supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles in Apeldoorn bij de stadsgrens tegengehouden. Ook zij vinden het niet kunnen dat Zwarte Piet ontbreekt tijdens de landelijke intocht. Pas toen de stoet voorbij was, mochten de mannen doorlopen.



Het publiek heeft weinig meegekregen van de arrestaties en wachtte vol verwachting op de goedheiligman en zijn pieten. Rond half een was het zover. Dit keer kwamen zij niet zoals gebruikelijk met Pakjesboot 12, maar met een stoomtrein. Een half uur later vloog er een vliegtuigje met tekstboodschap over Apeldoorn. Op het doek stond de tekst ‘Wij houden van Zwarte Piet’ te lezen.



In verschillende plaatsen was de sfeer rond de intocht van Sinterklaas even grimmig. Onder meer in Leeuwarden, Alkmaar en Groningen liepen de gemoederen op.



In Leeuwarden stond een handvol demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een speciaal vak, maar daarbuiten stonden veel voorstanders van Zwarte Piet tegen ze te schreeuwen. De politie was in groten getale aanwezig om de rust te bewaren. De politie heeft een aantal mensen tegengehouden die met ‘verkeerde intenties’ naar het plein wilden gaan. Er is niemand gearresteerd.



Eenzelfde beeld was te zien in Groningen. Daar stonden zo’n 200 activisten van KOZP in een vak, met daaromheen honderden hooligans en voorstanders van Zwarte Piet. De twee groepen werden gescheiden door een linie van agenten, ME’ers en acht politiepaarden. Nadat de sint was gepasseerd, verdwenen beide groepen weer snel. Voor zover bekend is ook hier niemand aangehouden. Ook in Alkmaar had de politie de handen vol aan jongeren die leuzen scandeerden richting de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet.



In Eindhoven waren veel agenten te zien, maar Kick Out Zwarte Piet (tegen Zwarte Piet) zag ervan af hier te demonstreren, en ook Pegida (voor Zwarte Piet) was afgehaakt. De belangstelling voor de intocht lijkt in Eindhoven een stuk lager dan in voorgaande jaren. Sommigen zeggen dat mensen thuisblijven om niet in demonstraties verzeild te raken.