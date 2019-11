Pegida trekt zich terug bij sintintocht Nijmegen: hooligans gaan in publiek staan

Anti-islambeweging Pegida komt zaterdag toch niet naar de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Dat zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld: ,,We willen de intocht niet verpesten.”

Afgelopen woensdag meldde Pegida zich bij de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls met het verzoek zaterdag te mogen demonstreren. Wagensveld: ,,Ons doel was om de aangekondigde demonstratie van de anti-zwarte-pietbeweging KOZP (Kick Out Zwarte Piet) in Nijmegen op een vreedzame wijze te overstemmen. Dat kan alleen als we in de directe buurt van KOZP actie mogen voeren. Daarvoor hebben wij geen toestemming gekregen.”

Demonstreren op een andere plek in de stad heeft volgens Wagensveld geen zin. ,,Want we voeren geen actie tegen het sinterklaasfeest. Dan zouden we de boel alleen maar verpesten voor mensen die voor de intocht naar de stad komen.”

Harde kern NEC

Leden van de oude garde van de harde kern van de Nijmeegse voetbalclub NEC zullen morgen wél aanwezig zijn tijdens de intocht, zegt een ingewijde. ,,Maar niet om te demonstreren. Als de kinderen tijdens de intocht geen last hebben van activisten van KOZP, zal er niets gebeuren.”

Mochten demonstranten van KOZP zich wél laten horen tijdens de intocht, dan willen ze ingrijpen, vervolgt de ingewijde: ,,In eerste instantie door hen vragen weg te gaan. Maar wie dan niet wil horen, moet maar voelen.”

‘Op geen enkele manier geweld’

Burgemeester Bruls wijst vrijdag een locatie aan in de stad waar KOZP actie mag voeren. Dat zal in ieder geval niet in directe nabijheid van de intocht zijn. Op dit moment hebben zo'n 200 mensen op Facebook aangegeven zaterdag met KOZP in Nijmegen actie te willen voeren.

Eén van die actievoerders - een 26-jarige vrouw uit Nijmegen die anoniem wil blijven - benadrukt het vreedzame karakter van de aangekondigde demonstratie van KOZP: ,,Wij zullen op geen enkele manier geweld gebruiken, maar we laten ons ook niet afschrikken. ”