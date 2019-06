'Pedohandboek moet verboden worden’

Overeenkomsten

Nu zien zij grote overeenkomsten tussen de informatie die binnen Martijn werd verdeeld en het handboek. Daarin wordt gedetailleerd beschreven wanneer wat voor seksuele handelingen kunnen worden verricht. Ook worden tips gegeven hoe kinderen kunnen worden benaderd en misbruik onopgemerkt kan blijven. Hoewel er tot nu toe over werd gesproken dat het handboek beschikbaar is op het darkweb, het verborgen deel van het internet, trof deze krant delen ervan ook op het reguliere internet aan, waar het eenvoudig is te vinden. Drost noemt dat schandalig en vindt het ongelooflijk dat hij stuit op politieke onwil. ,,Als ouders in Nederland de inhoud van dit boek zouden kennen – overigens moeten ze het vooral niet lezen – zou het land op zijn kop staan.’’

Verdrag

Ook in de strijd tegen Martijn werd in de politiek eerst weinig noodzaak gevoeld actie te ondernemen en zouden er te weinig mogelijkheden zijn voor een verbod. Drost benadrukt dat hij toen niet opgaf en ook nu vastbesloten is door te zetten. In Engeland is het boek al verboden. Drost zegt een beroep te kunnen doen op het verdrag van Lanzarote, waarin landen hebben afgesproken kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.



De stichting heeft de Tweede Kamer al aangeschreven om de beschikbaarheid van het handboek aan de kaak te stellen. Oprichter van de stichting Marcel Jeninga is van plan aangifte te doen, als er op een andere manier geen zaak kan worden gemaakt van de beschikbaarheid van het handboek.