Pedofiel Marthijn U. in Ecuador veroordeeld tot tien jaar cel

Medewerker snackbar pakt overval­lers zélf aan en sluit ze op in de zaak (maar is dat wel handig?)

De schrik zit er goed in bij het personeel van cafetaria Chao in Utrecht. Zij werden zondag onder schot gehouden bij een overval. Een moedige medewerkers besloot de zaak op slot te gooien, maar toen kon niemand een kant op. Een slimme zet of niet? ,,Het was een typische ‘fight or flight-reactie’ van mijn collega.’